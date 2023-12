"Grande Fratello", Mirko si confronta con Greta e si commuove per la sorpresa di Perla

Mirko Brunetti torna ancora una volta al "Grande Fratello" per un confronto con l'ex fidanzata Greta Rossetti. I due avevano chiuso la loro relazione proprio nel reality, ma l'ex concorrente ritorna per un confronto. "Mi è dispiaciuto sentirti dire quello che hai detto questa settimana. Quando ho detto che la nostra magia si era rotta mi riferivo alla semplicità che avevamo nella nostra relazione", ha dichiarato Mirko. "Ti chiedo scusa per quello che ho detto, ma ero arrabbiata. Sentirti dire che la magia tra noi si era rotta mi ha fatto stare male", replica Greta con un velo di tristezza.

Il confronto con Greta - Mirko appare dimagrito e Greta se ne accorge subito. "Sei dimagrito, ma stai bene?", chiede premurosa Greta. I due si abbracciano, ma quando il conduttore Alfonso Signorini chiede al giovane se è ancora innamorato di Greta la sua risposta è netta. "No!", dice Brunetti.

La sorpresa di Perla - Subito dopo l'incontro con Greta, per Mirko c'è una sorpresa. L'ex concorrente riceve un pacco che contiene un regalo e un lunga lettera da parte di Perla. Mirko la legge e non riesce a trattenere la commozione. Le parole di Perla arrivano al cuore di Mirko e toccano alcuni nervi scoperti. Il Natale è un periodo particolare per Mirko e trascorrerlo da solo quest'anno, forse, lo rende malinconico e triste. "Per lei ci sarò sempre. Ho tanti rimpianti, devo dire la verità. Poi, lei lo sa, il Natale per me è un periodo particolare", dichiara Mirko. Perla lo raggiunge e i due si abbracciano ripetutamente. "Mi manchi - rivela Perla che poi chiede - io ti manco?". "Sì", risponde Mirko.