"Grande Fratello", Mirko Brunetti torna nella casa per Perla Vatiero: "Ci farà bene"

L'ex concorrente passerà del tempo nel tugurio con Perla Vatiero , l'ex fidanzata, per fare chiarezza sul loro rapporto. " Finalmente potete stare un po' insieme . Abbiamo concesso a Mirko la possibilità di fermarsi qualche giorno in casa così che possiate stare del tempo insieme", annuncia Alfonso Signorini . "Vi ringrazio, sono contento. Quei confronti di 10 minuti portavano poco, è bello e giusto rimettere le cose al loro posto", aggiunge Brunetti.

Perla accoglie con piacere questa novità e abbraccia l'ex concorrente appena lo vede, dopo essere stata spinta con una scusa in tugurio. La concorrente approfitterà di questo momento per capire se si può parlare ancora di futuro e se il suo ex compagno pensa ancora a loro come una coppia. "Sono le stesse domande che mi pongo io, le risposte le ricerco in maniera più profonda. Non è facile da gestire come situazione, stare insieme ci farà bene", considera il giovane.

Ovviamente Mirko è solo un ospite e non entrerà a far parte, nuovamente, nel gioco. Una volta incontrato Mirko, Perla l'ha lasciato nel tugurio per seguire la diretta della puntata dalla casa del "Grande Fratello". I due si rincontreranno alla fine della puntata e passeranno, dopo tanto tempo, la notte insieme.