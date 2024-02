"Mirko Brunetti ritorna nella Casa del Grande Fratello", l'annuncio di Alfonso Signorini

Mirko Brunetti sta per tornare nella Casa del "Grande Fratello", dove avrà modo di chiarirsi finalmente con Perla Vatiero. Ad annunciare l'atteso ritorno è il conduttore Alfonso Signorini, che durante la trentacinquesima puntata del reality ha spiegato la decisione. "Mercoledì è San Valentino. E noi potevamo avere un San Valentino senza Mirko che entra in Casa per qualche giorno? Finalmente lui e Perla avranno modo di guardarsi e chiarirsi senza orologio".

Il conduttore ha dunque dato appuntamento ai telespettatori a mercoledì 14 febbraio in prima serata su Canale 5, quando andrà in onda una nuova puntata del reality.

Pochi istanti prima dell'annuncio, la stessa Perla aveva messo a nudo i suoi sentimenti, manifestando la volontà di avere delle risposte concrete dal ragazzo. "Sinceramente penso a Mirko, mi manca tantissimo - aveva rivelato prima di ricevere la sorpresa della ragazza Loana - Ho sentito anche io il bisogno di avere una risposta definitiva su di noi, su quello che lui vuole e soprattutto se anche lui mi vede nel suo futuro".

Quindi, aveva aggiunto: "Oggi mi sento una ragazza completa, so bene cosa voglio e ciò che non voglio, so l'atteggiamento da utilizzare in una relazione e su questo mi sento migliorata".

Non resta dunque che attendere mercoledì 14 febbraio per scoprire se la storia d'amore tra Mirko e Perla non è ancora finita.