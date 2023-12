"Grande Fratello", Mirko Brunetti mette fine alla storia con Perla Vatiero: "Oltre all'affetto non potrà esserci altro"

Per Mirko Brunetti e Perla Vatiero è giunto il momento della verità. Dopo la rottura avvenuta durante l'ultima edizione di "Temptation Island", l'equilibrio ritrovato durante la convivenza nella Casa del "Grande Fratello" e il successivo distacco, condizionato anche dall'ingresso di Greta Rossetti come nuova concorrente, il ragazzo torna nella Casa più spiata d'Italia a due giorni dalla sua eliminazione al televoto, con lo scopo di mettere a nudo una volta per tutte i suoi sentimenti.

Durante la puntata del "Grande Fratello" in onda lunedì 11 dicembre in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ripercorre le principali tappe della loro relazione, dall'ammissione di Mirko di aver addirittura pensato al matrimonio durante il loro periodo di convivenza, fino alle criticità che hanno pian piano portato la coppia alla crisi definitiva.

Dopo essere tornato su quanto accaduto in passato, però, per Mirko è tempo di guardare al futuro e fare chiarezza sul legame che lo lega a Perla: "Quello che abbiamo vissuto qua dentro è stato bellissimo perché si è visto il senso di protezione che abbiamo uno nei confronti dell'altra. Questo non svanirà mai perché è frutto di quello che ci siamo dati, però è anche giusto dire che oltre all'affetto non ci potrà essere ancora altro".

Parole che all'apparenza non sembrano ferire Perla, che conferma la versione del ragazzo prima di lasciarsi però andare alle lacrime: "L'unica cosa che ti dico è di dimenticare un po' la Perla che ero, perché nonostante tutto qui ci siamo sempre difesi e ogni volta che parlo con qualcuno della Casa dico sempre quante cose ho sbagliato e quanto male ti ho fatto in quegli anni. Però sai che le cose che hanno fatto del male a me sono più grandi".

"So che tu sei arrivata a capire il male che mi hai fatto, ma è anche il motivo per cui noi siamo arrivati a prendere certe scelte insieme e adesso c'è questo affetto che non svanirà mai perché sai la stima che ho di te e so quanta ne hai tu di me", conclude Mirko, concedendosi un ultimo abbraccio con Perla prima di lasciare nuovamente la Casa.