Grande Fratello, Mirko Brunetti contro l'abbraccio tra Perla e Greta: "Mi sembra molto finto"

Nella Casa del "Grande Fratello" l'eliminazione di Mirko Brunetti crea nuovi inaspettati equilibri tra Perla Vatiero e Greta Rossetti. La puntata in onda lunedì 11 dicembre su Canale 5 si apre proprio all'insegna dell'intesa trovata tra le due concorrenti del reality, accomunate dall'incomprensione dei comportamenti di Mirko e impegnate a costruire un nuovo percorso da intraprendere ora che il giovane ha abbandonato il gioco.

"Non mi aspettavo questa eliminazione - esordisce Mirko una volta nello studio di Alfonso Signorini - Da quello che ho capito non sono stato eliminato per la persona che sono, bensì per il triangolo perché molti si aspettavano che prendessi una decisione".

Quindi, il giovane si rivolge direttamente alle due concorrenti della Casa, invitate in Mistery: "Mi spiace vedervi da qui, come mi è dispiaciuto moltissimo vedervi parlare di me nel momento in cui sono uscito. Da persone mature, forse era meglio farlo quando io ero ancora nella Casa, mentre ora non ho modo di esprimere il mio pensiero e i miei disappunti su quello che avete detto".

Dopo aver definito "finto" l'abbraccio che le due si sono scambiate al termine della scorsa puntata, Mirko chiarisce: "Io non ero entrato nella Casa per prendere una decisione e non ho fatto le stesse cose con entrambe, anzi siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso. Fare del bene a una avrebbe significato fare del male all'altra e viceversa. E nel momento in cui è entrata anche Greta, gli equilibri si sono rotti come un cristallo e per me è diventato difficile gestire quella situazione, anche psicologicamente. Il mio distacco significava prendermi del tempo per me stesso".

"L'abbraccio che ci siamo date è stato come quello scambiato quando lei è entrata, per non creare astio", replica immediatamente Perla, precisando di non aver trovato in Greta una nuova amica. "Mi spiace che tu ci sia andato di mezzo, perché sono sicura che avrai sbagliato i modi ma che non l'hai fatto con cattiveria, perché non sei una persona cattiva", le fa eco Greta, visibilmente emozionata.