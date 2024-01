"Grande Fratello", Marco Maddaloni riceve la sorpresa del padre: "Sei un campione"

Dopo aver parlato di quanto vissuto negli ultimi tempi, l'ex vincitore de "L'Isola dei Famosi" ha ricevuto la visita del padre Gianni. L'uomo ha avuto modo di chiedere scusa al figlio per alcuni errori commessi in passato, rivolgendosi a Marco con parole dolcissime: "Ti voglio bene - ha detto papà Gianni -. l'errore che ho fatto è che non ti sono stato vicino ma mi sono innamorato. E lo sono ancora".

Nel 2005, infatti, l'uomo si è innamorato di un'altra persona, creando tensioni con il figlio, che non ha voluto parlargli per un anno. "Per me, tu sei un campione - prosegue Gianni Maddaloni -. Tua figlia mi ha detto: papà vincerà perché è un campione, io le ho risposto che è così perché suo padre a 17 anni ha vinto un campionato italiano. Credimi Marco: ti voglio tanto bene. Non avrei mai lasciato la mia gente in questi giorni, ma se lo faccio è perché ti voglio tanto bene. Per i figli si fa tutto Marco, tutto".

"Se siamo quelli che siamo è grazie a mamma e a te - ha risposto Marco Maddaloni dopo essere stato sfreezato dalla produzione -. Avete fatto tante rinunce, ma ad oggi sono padre e so perché le hai fatte. Le hai fatte per renderci quello che siamo adesso".