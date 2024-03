"Grande Fratello", Letizia Petris eliminata: prima riabbraccia la madre

Prima di lei è toccata a Massimiliano Varrese , l'unico uomo ad arrivare in finale. Prima del verdetto del televoto, però, anche Letizia riceve la sua sorpresa e non solo rivede la madre Sara , ma incontra finalmente Paolo Masella .

Il messaggio - "Non avevo mai considerato la possibilità che tu potessi salvarti da sola, ma in questi mesi mi hai insegnato tanto su di te. Ecco, amore mio, ti ho vista salvarti da sola. Io sono qui, sempre pronta a sostenerti, sempre un passo dietro di te", così la madre di Letizia in un messaggio per la figlia. "Ti ho vista rispondere con maturità e lealtà rispetto alla tua storia, e questo mi riempie di orgoglio. Ti ho vista riflettere negli occhi dei tuoi compagni. Ti ho vista meditare, resistere, mentre qualcosa dentro di te cambiava", continua la madre di Letizia nel giardino della Casa prima di abbracciare forte la figlia.

L'arrivo di Paolo - Dopo la madre è il momento di Paolo. Letizia corre in passerella per riabbracciare il suo grande amore. "Quanto mi sei mancato", rivela la concorrente prima di baciare il fidanzato.