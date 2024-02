"GF", Letizia Petris e Paolo Masella ad Alfonso Signorini: "Ti aspettiamo al nostro matrimonio"

Paolo e Letizia hanno avuto una storia molto simile, entrambi sono arrivati nella Casa con il peso di un passato difficile alle spalle. "Adesso, mi sento un'altra donna", ha raccontato Letizia in studio. Per lei, subito dopo una sorpresa speciale: il suo Paolo. I due concorrenti hanno visto insieme una clip sul loro percorso all'interno della Casa: dalle prime carezze fino ai primi baci, alle prime dichiarazioni, fino a questa serata.

A Cesara Buonamici, che gli chiede quale sia stato il momento in cui hanno capito di essere innamorati, Letizia risponde: "Quando abbiamo dovuto reinterpretare Ghost - ha detto la ragazza -. Ho chiuso gli occhi e continuava a venirmi in mente Paolo. Da quel momento ho avuto le farfalle nello stomaco". E sull'affinità che li ha portati a incrociare le loro vite, Letizia ha aggiunto: "Quando non sei abituata alla felicità e all'amore, tendi a soffrire tanto. Quando sono arrivata qui, mi sono resa conto di essere grata". Paolo spiega: "Prima tiravo a campare - dice -, mi mancava un pezzo e questo pezzo era lei". Ora sperano di poter restare insieme per sempre. "Già gliel'ho detto: vorrei che Paolo fosse al mio fianco per sempre - ha proseguito Letizia -. Lo vedo e lo desidero nel mio futuro, anzi Alfonso ti aspettiamo al nostro matrimonio".