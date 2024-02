"Grande Fratello", Greta Rossetti tra Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi: "Non devo scegliere nulla"

La trentacinquesima puntata del "Grande Fratello" , in onda lunedì 12 febbraio in prima serata su Canale 5, si apre sul rapporto che Greta Rossetti ha instaurato con Sergio D'Ottavi e Vittorio Menozzi .

"Non devo scegliere nulla, non sono qua per cercare un fidanzato - spiega Greta a inizio puntata, dicendosi legata a entrambi attraverso una sincera amicizia - Sono due rapporti completamente diversi che mi danno emozioni differenti: con Vittorio mi sento leggera, mentre con Sergio facciamo discorsi profondi".