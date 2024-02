"Grande Fratello", Greta Rossetti riabbraccia i nonni: "Mi mancano tantissimo"

La 38esima puntata del "Grande Fratello" inizia con una bellissima sorpresa per Greta Rossetti. La concorrente chiamata nella "super led" con una scusa riabbraccia entrambi i nonni. "Mi mancavano tantissimo, parlavo di loro in questi giorni. Non potevate farmi regalo migliore", dichiara l'influencer.

Greta poi parla del legame fortissimo che la lega ai nonni. "Con loro ho un legame che è un secondo cordone ombelicale, sono la mia vita. La mia nonna la amo da morire, è una seconda mamma, mi capisce, mi sostiene e mi tiene su di morale. Mio nonno è un matto, è un uomo tutto d’un pezzo, è siciliano, un uomo duro, ma dove c’è un film con una scena drammatica scoppia a piangere per non farsi vedere", fa sapere la concorrente.

La concorrente parla di un momento molto doloroso della vita dei nonni, quando hanno perso una figlia a causa di un incidente stradale a soli 28 anni e prima di salutarli gli dedica bellissime parole d'affetto. "Mi mancate da morire, tantissimo, volevo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per noi e per me. Se dovessi rinascere vorrei ancora voi".