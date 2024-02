"Grande Fratello", Greta Rossetti parla del rapporto con Vittorio Menozzi: "Non posso non fidarmi di lui"

Al "Grande Fratello" Greta Rossetti e Vittorio Menozzi sono sempre più vicini. Ma il modello rimane uno dei personaggi più complessi del gioco, e la sua posizione spesso ha portato alcuni concorrenti a dubitare della sua sincerità. Non è il caso di Greta, però, che adesso è certa della bontà e delle buone intenzioni dell'amico e quando si confida con Paolo Maselli considera: "Non posso non fidarmi di lui".

Nelle ultime settimane Vittorio è stato accusato dagli altri concorrenti di essere una pedina nelle mani di Beatrice Luzzi. Il modello ha provato a giustificarsi spiegando di essere legato all'attrice, ma anche a tanti altri concorrenti della Casa. Le diverse incomprensioni hanno portato Menozzi a essere, inevitabilmente, un po' giù di corda e pensieroso. Ciononostante Greta si sente molto vicina a Vittorio e lui sembra pronto a dimostrarle il suo interesse. "Gli ho chiesto posso fidarmi di lui? - racconta Greta a Paolo - Lui mi ha detto no e poi ha aggiunto: 'vivimi, anche fuori, e poi decidi'".

In questo modo, Vittorio dimostra all'influencer che vorrebbe frequentarla anche lontano dalle telecamere. Greta sembra fidarsi perché non vede malizia nel modello. Anche Paolo la pensa come lei: "Lui è innocente". I due concorrenti notano in Vittorio una grande insicurezza, che spesso lo porta ad aggrapparsi alle persone più forti nella casa, ma le sue intenzioni sarebbero genuine e mai strategiche.