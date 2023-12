"Grande Fratello", Greta Rossetti incontra la madre: ma scoppia la lite in diretta

Doveva essere una sorpresa prima del Natale, ma l'incontro tra Greta Rossetti e la madre Marcella si è trasformato in una lite in diretta al "Grande Fratello". Greta avrebbe solo voluto riabbracciare la madre e passare del tempo con lei, ma quando si è intromesso Mirko Brunetti in collegamento dallo studio la situazione è presto degenerata.

La madre dell'influencer è entrata nella Casa per salutare la figlia, ma per fare anche chiarezza sulla fine della relazione tra Greta e Mirko. Marcella, infatti, non sopporta il modo in cui è stata trattata la figlia, crede che sia stata sfruttata dall'ex concorrente di "Temptation Island" e ha dichiarato: "Sei cascata in questa situazione. Sei stata la riparatrice di questa coppia (Mirko e Perla ndr) e Mirko non si è comportato in maniera corretta con me".

Quando Mirko si è intromesso nel discorso per replicare, Greta si è agitata e ha chiesto di non parlare di questa vicenda con la madre. L'influencer avrebbe voluto evitare un confronto in diretta tra la madre e l'ex compagno e ha chiesto ad Alfonso Signorini di non rovinare quel momento coinvolgendo ancora una volta Mirko. "Non m'interessa parlare di Mirko, voglio godermi questo momento con te", ha dichiarato Greta rivolgendosi alla madre. "Non permetto che soffra ancora, lei soffre di attacchi di panico e non voglio si agiti così - ha replicato Marcella che poi si è scagliata contro Mirko - lui deve passare per buono e lei sempre per quella cattiva. Non mi va più. Ricordati che le maschere cadono, rimani quella che sei. Non stare male, devi farti conoscere per quella che sei e sono contenta che parli con Perla come ti avevo detto. Poi fai ciò che vuoi, se vuoi rimanere fallo altrimenti esci". Greta ha assicurato alla madre di stare bene e di essere felice per il percorso all'interno del reality. L'influencer, però, appena ha salutato la madre non è riuscita a reggere la tensione ed è scoppiata in lacrime.