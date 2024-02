"Grande Fratello", Stefano Miele eliminato: quattro concorrenti al televoto

Stefano Miele è stato eliminato nella 38esima puntata del "Grande Fratello". Al televoto lo stilista si è sfidato contro Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi, Marco Maddaloni e Federico Massaro. Beatrice, Marco e Federico sono stati i primi a salvarsi.

Nella seconda parte della puntata Alfonso Signorini ha chiesto a Beatrice Luzzi di andare in mistery per annunciare chi dovrà lasciare definitivamente la casa tra Stefano Miele e Sergio D'Ottavi. La scelta di Beatrice non è stata un caso, l'attrice infatti ha instaurato un rapporto bellissimo con entrambi i concorrenti, ma soprattutto con Stefano. Dopo aver letto il televoto, infatti, Beatrice è scoppiata in lacrime e si è rivolta a Stefano: "Ti avrò sulla coscienza. Come faccio senza di te? Non ce la faccio senza di te", ha dichiarato l'attrice che pensa che l'eliminazione di Stefano dipenda da un attacco diretto a lei da parte degli altri coinquilini della Casa.

Sono quattro, invece, i concorrenti in nomination. Si tratta di Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Il più votato sarà il primo concorrente che arriverà in finale.