"Grande Fratello", Simona Tagli: "Ho lasciato il mondo dello spettacolo per mia figlia"

Al "Grande Fratello" Simona Tagli parla per la prima volta della difficile scelta fatta in passato per stare vicino a sua figlia. La showgirl spiega di aver abbandonato il mondo dello spettacolo per amore nei confronti della sua bambina. "Dieci anni fa sono stata giuridicamente penalizzata per il mio lavoro, per questo ho deciso di abbandonare il mondo televisivo".

La concorrente e l'hairstylist ricorda un momento molto difficile del suo passato quando durante la separazione dal marito ha dovuto lottare per ottenere l'affidamento della figlia. Tagli spiega che, in quanto donna dello spettacolo, è stata penalizzata nella scelta dell'affidamento perché ritenuta non in grado di essere presente come madre, proprio a causa degli spostamenti di lavoro. L'ex showgirl non ci ha pensato due volte e ha deciso di abbandonare quel tipo di lavoro e diventare hairstylist.

Da quel momento per Tagli è iniziato un periodo di castità, televisiva, ma anche sentimentale durato dieci lunghi anni. Un periodo terminato recentemente, a dicembre, motivo per il quale l'ex showgirl ha deciso di rimettersi in gioco e di entrare nella Casa del "Grande Fratello" come concorrente. Alfonso Signorini le chiede se nella casa c'è qualcuno con cui sarebbe pronta a interrompere il lungo periodo di castità, ma Tagli risponde che non c'è nessuno anche se dentro la Casa ha scoperto di "essere innamorata" di Beatrice Luzzi.