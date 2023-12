"Grande Fratello", Rosanna Fratello è una nuova concorrente

Dopo Greta Rossetti anche Rosanna Fratello entra a far parte del reality. " Una nuova zia ", commenta Fiordaliso che è considerata la zia della Casa da parte dei concorrenti più giovani. A presentarla agli altri concorrenti è Mirko Brunetti che non aveva riconosciuto la cantante. "È la nonna di Greta", scherza Alfonso Signorini quando il giovane incontra l'artista.

La cantante, ricordata soprattutto per la sua famosa canzone Sono una donna, non sono una santa, entra nella casa per mettersi in gioco dopo tanto tempo passato lontano dalla tv. "Ho la curiosità di vedere e conoscere la casa", dichiara Fratello che poi rivela che uno dei suoi concorrenti preferiti è Giuseppe Garibaldi.