"Grande Fratello", un provvedimento disciplinare per Stefano Miele

Serata difficile per Stefano Miele al "Grande Fratello". Il concorrente, entrato da poche settimane nella Casa più spiata d'Italia, è finito al centro di un provvedimento disciplinare da parte della produzione del programma. Miele, infatti, avrebbe violato il regolamento del reality condotto da Alfonso Signorini parlando con gli altri inquilini di Cinecittà durante una cena.

Al centro della discussione, avuta principalmente con Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, c'era la questione tra "veterani" e "nuovi arrivati": infatti la Casa sarebbe sempre più spaccata tra vecchi e nuovi concorrenti. Proprio per questo, Garibaldi durante una cena ha esplicitato la sua volontà di schierarsi a favore dei concorrenti del programma che da più tempo sono all'interno della Casa. Dalla sua battuta, è nato un botta e risposta proprio con Stefano Miele e Anita Olivieri: in particolare Stefano, a un certo punto della conversazione, ha pronunciato questa frase riguardante i passati televoti: "Io conosco le percentuali con cui siete andati avanti nelle precedenti nomination". Parole che hanno suscitato la reazione di Garibaldi: "Ci avevi detto di non aver mai seguito il programma e di non sapere niente - è stata la replica del concorrente calabrese -, ma ora dici che addirittura conosci le percentuali di preferenze del pubblico".

Le frasi di Stefano Miele non sono passate inosservate alla produzione che ha deciso di prendere provvedimenti. Nel corso della puntata di lunedì 15 gennaio, infatti, Alfonso Signorini ha letto un comunicato in cui veniva assegnata una nomination d'ufficio a Stefano Miele per l'eliminazione di lunedì 29 gennaio. Ai concorrenti, in particolare ai nuovi, infatti, è fatto divieto di dare comunicazioni relative al mondo esterno.