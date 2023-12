Dopo l'ingresso di Greta Rossetti, i due ex hanno vissuto in maniera più distaccata il loro nuovo incontro...

Dopo l'arrivo di Greta Rossetti nella Casa di Cinecittà, i due ex hanno vissuto una fase di allontanamento. Eppure Mirko e Perla nelle due settimane precedenti sembravano poter ricostruire il loro rapporto, tanto da ricevere diversi aerei da parte dei loro fan che sognavano un ritorno di fiamma. Oggi, però, quei momenti di tenerezza vissuti in Casa sembrano destinati a finire nel dimenticatoio, almeno stando a quello che i due ragazzi hanno confidato ad Alfonso Signorini nel corso della puntata.

"Il nostro è stato un amore fortissimo - ha dichiarato Mirko -, ci siamo spesi tanto l’uno per l'altra e forse proprio questo è il problema adesso. Io sono scarico ora nel ritrovare qualcosa da dare. Mi sono spremuto fino all'ultima goccia ma le situazioni a nostro favore non ci sono state. Mi sento inaridito".

Anche Perla si dice intenzionata a voler tenere le distanze dal suo ex: anche lei ha sofferto molto per l'ingresso di Greta nella Casa e ora si dice pronta a voler affrontare un percorso ben differenziato da quello di Mirko. "È una situazione particolare da definire in questo momento. – ha ammesso Perla –. Non riesco a definirla e non so in questo momento quello che provo".

La ragazza ha poi aggiunto: "Io e Mirko ci troviamo in una situazione di disagio, quindi ci sta che ognuno di noi faccia il proprio percorso e che ci sia questo distacco. Io mi sento ad oggi che quel 10% di possibilità non c'è più, è sceso tanto". E ancora: “L’orgoglio? Mai messo in atto, ma ho una dignità! È per questo che mi dissocio da cose anche abbastanza ridicole, con la presenza di Greta non è facile".