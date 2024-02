"Grande Fratello", Perla Vatiero: "Io e Alessio? No, a lui piace Anita"

In particolare, a far riflettere Alfonso Signorini e il pubblico a Casa sono gli atteggiamenti di Perla nei confronti di Alessio Falsone: tra i due sembra esserci un certo feeling, già smentito nella scorsa puntata. Tuttavia, proprio lunedì scorso Perla aveva pronunciato una frase che aveva alimentato ulteriori perplessità: "Non sono fidanzata", aveva detto, nonostante più volte avesse ribadito più volte di di voler recuperare il rapporto con Mirko.

Perla: "Io l'ho amato anche quando era con Greta" Brunetti, in studio, non si aspettava queste parole e con sguardo triste ammette di non essere felice: "Perché lei non è qui con me". "Il fatto che non stiamo insieme non significa che io sia sola o impegnata - ha proseguito Perla -. Fuori da questo contesto io e Mirko dobbiamo capire se possiamo stare ancora insieme. Dubbi sull'amore? Io l'ho amato anche nel periodo in cui lui era qui con Greta, l'ho amato quando abbiamo trascorso 20 giorni insieme nella Casa. Io lo amavo anche prima, per questo per me quel ti amo non è qualcosa di eclatante. Se un mio rapporto di amicizia viene frainteso. Io non mi ritengo fidanzata per il semplice motivo è che dobbiamo superare tante cose insieme. Quello che sto facendo nella Casa non deve intaccare il rapporto con Mirko".



Mirko: "Io aspetto" Mirko, dal canto suo, ribadisce di voler continuare ad aspettare la ragazza: "Sarei folle ad avere le idee diverse rispetto a quei cinque giorni insieme - ha detto il ragazzo -. Certo, non sono felice di queste parole di Perla, perché non mi aspettavo questa razionalità ma mi voglio fidare di Perla. Perché non sono felice? Perché non è qui. Come è giusto, lei sta facendo il suo percorso. Per me quei cinque giorni sono stati un punto di partenza. Non ho mai detto che Perla non può e non deve fare qualcosa.