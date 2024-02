"Grande Fratello", Perla troppo vicina ad Alessio? "Non ho superato nessun limite"

Pungolata dal conduttore, Perla ha spiegato di non essersi avvicinata più di tanto ad Alessio spiegando di avere con lui solo una bella amicizia: "Non mi sembra di aver superato nessun limite, perché non ho nessun tipo di contatto a livello fisico con Alessio", ha esordito la concorrente. Anche Falsone ha confermato di non aver alcun interesse nei confronti di Perla ma, anzi, di parlare apertamente con lei della sua relazione con Mirko. "La nostra è una complicità che sfocia in amicizia - ha proseguito la ragazza -, l'ho detto fin dall'inizio. Il fatto che scherzi con lui è perché ci divertiamo, scherziamo. Qui è una situazione difficile, non riesco a pensare a fare una risata o uno scherzo in meno. Io in questo momento mi trovo in una situazione complicata, non mi ritengo fidanzata ma abbiamo dato una seconda possibilità a una relazione. Il sentimento che provo per Mirko è quello".

La reazione di Mirko Nonostante Alfonso Signorini abbia sottolineato più volte che Alessio sia l'inquilino più "temuto" da Mirko che, nel corso della sua seconda permanenza nella Casa, aveva espresso proprio a Perla la sua gelosia per il ragazzo, l'ex protagonista di "Temptation Island" si dice sicuro della sua relazione con Perla: "In realtà rimango a quei cinque giorni - ha commentato Brunetti - , rimango felice della scelta che ho fatto. Io mi fido di lei, ci siamo detti ti amo. Quindi la sto aspettando. Alcune situazioni possono sembrare ambigue, ma spero che Perla riesca a ragionare con la propria testa".

Mirko, poi, incalzato da Alfonso Signorini e Cesara Buonamici chiede direttamente a Perla: "Sei sicura di quello che pensi? Saresti disposta a correre fuori già oggi", la risposta della ragazza è affermativa. Mirko dunque replica: "Io allora sono qui ad aspettarti", ma Signorini lo punzecchia: "Con questa risposta ha guadagnato 5 mila like su Instagram..."