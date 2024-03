Il "Grande Fratello" svela i messaggi in codice di Perla su Alessio | Mirko la avvisa: "Non sono il tuo porto sicuro"

Nel riassunto mostrato a Perla, la ragazza rivede alcuni momenti delle ultime settimane. A tenere banco è soprattutto un discorso notturno tra Vatiero, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. Durante la notte i tre parlano di scarpe nuove e scarpe vecchie. La metafora è un chiaro riferimento alla situazione di Alessio Falsone, il quale sarebbe diviso tra "le scarpe vecchie" rappresentate da Perla e le "nuove", impersonate da Anita. Perla è sembrata molto interessata a conoscere le intenzioni del ragazzo.

Mirko: "Mi sono sentito preso in giro"

Perla, dal canto suo, torna a sottolineare di non essere interessata ad avere una relazione con Alessio: "Voglio mettere in chiaro che a Perla non piace Alessio, tra noi c'è stato un feeling iniziale. Non era un interesse vero e concreto. Nei confronti di Alessio ho un limite ed è un limite anche fisico". Parole che però non sembrano convincere Mirko. Il fidanzato di Perla, infatti, entra in studio con un tono abbastanza deciso: "Premetto che sono contento che qui si rida - ha esordito -, ho ascoltato e ho poco da aggiungere. Ci sono altri messaggi in codice, i miei dubbi che oggi hanno conferma. Delle scarpe hanno parlato anche altre volte, mi dispiace, sono molto deluso. Perla ha fatto vedere molto di più di quello che lei crede". E poi rivolgendosi direttamente alla ragazza: "Se volevi togliermi dei dubbi non lo hai fatto. La nostra vita non è in pausa. Io non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma", ha sbottato Brunetti, che conclude: "Se non c'è niente di male si parla apertamente, come hai fatto stasera. Mi sono sentito preso in giro". Perla finisce in lacrime: "Anche io dubbi non li ho chiariti. A me non piace Alessio, è un rapporto d'amicizia che mi dà tanto all'interno della Casa". Prima di uscire, la ragazza tenta di salutare Mirko, ma Alfonso Signorini alla domanda: "Posso salutarlo?", le risponde con un secco no. Riuscirà la coppia a mettere da parte i propri dubbi e ad aprirsi, definitivamente, alla seconda possibilità di cui tanto hanno parlato?