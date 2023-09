"Grande Fratello", le nomination della sesta puntata

Sono quattro i concorrenti nominati della sesta puntata del "Grande Fratello" andata in onda giovedì 28 settembre. Al televoto, questa settimana, erano finiti Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Arnold Cardaropoli: i telespettatori hanno voluto salvare tra questi cinque, Beatrice Luzzi, che ha dominato il televoto con ben il 34% dei voti. Beatrice decide quale sfidante mandare direttamente al televoto: la decisione ricade su Giselda Torresan.

Il nome più votato tra i concorrenti che hanno sostenuto le nomination segrete tra i concorrenti della Casa è quello di Grecia Colmenares, mentre tra gli inquilini del tugurio che hanno affrontato le nomination palesi è Valentina Modini a finire in nomination. La ragazza è rimasta delusa per essere andate in nomination, in quanto ultima arrivata: "Sono abbastanza delusa - ha detto -, non credo che l'essere arrivata per ultima sia una colpa". Con lei si aggiunge anche Marco Fortunati: uno tra i quattro concorrenti rischierà di essere definitivamente eliminato nella puntata di lunedì 2 ottobre.