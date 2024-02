"Grande Fratello", le nomination della 40esima puntata

Il meno votato della puntata

Il pubblico doveva scegliere chi salvare in un televoto con addirittura sette concorrenti: Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Federico Massaro, Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni e Paolo Masella. Tra questi, con solo il 7% dei voti, si classifica all'ultimo posto Massimiliano Varrese. Per un momento l'attore ha creduto di essere l'eliminato della puntata a causa di uno scherzo di Alfonso Signorini. Tuttavia, ha potuto tirare un sospiro di sollievo quando ha scoperto di essere il primo concorrente in nomination per la prossima eliminazione.