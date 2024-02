"Grande Fratello", le nomination della 39esima puntata

Se Beatrice Luzzi può mettersi comoda ad assistere agli scontri tra i suoi compagni in attesa dell'ultimo atto della trasmissione, per gli altri concorrenti la battaglia entra nel vivo. Nel corso della puntata in onda lunedì 26 febbraio in prima serata su Canale 5 sono i concorrenti a finire al televoto.

In nomination vanno addirittura in quattro: si tratta Simona Tagli, Federico Massaro, Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni e Paolo Masella. Il meno votato dal pubblico sarà il primo concorrente a finire in nomination nel corso del prossimo appuntamento in onda mercoledì 28 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5.