"Grande Fratello", le nomination del 30 dicembre

La ventinovesima puntata del "Grande Fratello", in onda sabato 30 dicembre in prima serata su Canale 5, vive sorprese, confronti e colpi di scena, fino alle consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto.

Il reality condotto da Alfonso Signorini si apre con un focus che coinvolge Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, che nella Casa continuano a punzecchiarsi.



Si prosegue dunque con diverse sorprese che coinvolgo prima Perla Vatiero, emozionata nel riabbracciare il padre Alessandro, poi Rosy Chin, che in Tugurio rivede il marito Paolo, e infine Letizia Petris, protagonista di un toccante momento insieme alla madre Sara.



Durante la serata c'è spazio per l'abbraccio del "Grande Fratello" a Fiordaliso, che dopo giorni particolarmente complicati decide di continuare l'esperienza nella Casa. Al contrario, Anita Olivieri è sul punto di abbandonare il reality dopo l'ennesimo scontro con Beatrice Luzzi, risolto solo parzialmente durante un faccia a faccia in Mistery.



Quindi spazio ai verdetti della serata e alle nomination, con quattro concorrenti a rischio eliminazione. Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sono i preferiti della settimana, mentre Marco Maddaloni viene premiato con l'immunità dall'opinionista Cesara Buonamici.



Federico Massaro e Monia La Ferrera finiscono al televoto dopo essere stati i meno votati dal pubblico, mentre le nomination della casa ricadono su Rosanna Fratello e Beatrice Luzzi. Chi si salverà?