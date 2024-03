"Grande Fratello", tre concorrenti in nomination

Sono tre i concorrenti a finire al televoto nella quarantacinquesima puntata del "Grande Fratello" in onda lunedì 18 marzo. A una settimana dalla finale la rosa dei concorrenti si restringe sempre di più e quando manca ormai solo un appuntamento prima della tanto attesa serata del 25 marzo, a Cinecittà si iniziano a fare sul serio i conti.

Dopo i televoti che hanno visto le eliminazioni a sorpresa di Anita Olivieri e Paolo Masella, e quello che ha portato Massimiliano Varrese ad aggiudicarsi il terzo posto in finale dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, il "Grande Fratello" ha indetto un nuovo accesissimo televoto per stabilire un nuovo eliminato. A sfidarsi, questa volta, saranno in tre: Simona Tagli, Alessio Falsone e Federico Massaro. Il meno votato dovrà abbandonare la Casa nel corso della semifinale, in onda giovedì 21marzo su Canale 5.