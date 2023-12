"Grande Fratello", entrano due nuovi concorrenti: Monia La Ferrera e Federico Massaro

Nella 24esima puntata del "Grande Fratello", sono due i nuovi concorrenti a varcare la porta rossa. Nella prima serata di Canale 5 in onda lunedì 4 dicembre, Monia La Ferrera e Federico Massaro sono diventati ufficialmenti due nuovi inquilini della Casa: andranno a rimpiazzare le ultime uscite, la più dolorosa quella di Alex Schwazer che ha deciso di abbandonare il programma per tornare dalla sua famiglia.

Monia Ferrera, chi è la nuova concorrente del "Grande Fratello

Ex assistente di volo, Monia ora lavora nella contabilità: nel suo passato un uomo, calciatore famoso, che ha seguito dal quale ha avuto due figli fin quando ha capito che lui non era più la persona con cui voleva vivere. Tra gli ex di Monia, oggi 35enne, c'è Massimiliano Varrese: anche per questo motivo il "Grande Fratello" ha deciso di farla entrare nella Casa. La ragazza è entrata nella Casa proprio con Max freezato:"Ciao Massi! Grande Fratello è stato il destino che ci ha fatto incontrare nuovamente, sono passati quindici anni. Non ci siamo più visti e sentiti, abbiamo vissuto più di cinquanta vite in questi anni. Questa è la cinquantunesima. ". Entrambi sono diventati adulti, genitori: "Ho sempre detto che con i capelli bianchi saresti diventato un grande figo", gli dice lei. L'attore non riesce a crederci: "Non sei cambiata di una virgola, sei sempre bella, sei bellissima". Tra loro ci sarà un ritorno di fiamma?