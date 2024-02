"Grande Fratello", tra Mirko e Perla arriva il tanto atteso bacio: "Pronti a riprovarci"

I tre giorni di Mirko e Perla nel Tugurio Perla ha voluto sintetizzare i tre giorni passati insieme a Mirko nel Tugurio. "In questi giorni abbiamo affrontato vari discorsi - ha detto -, c'era tanta confusione tra di noi perché siamo stati distanti. Abbiamo capito che il sentimento non è mai svanito". Alfonso Signorini ha poi fatto intervenire Mirko Brunetti: "Il sentimento che ci lega è veramente profondo - ha spiegato il ragazzo -. Se è bene o amore? Per le sensazioni che ho vissuto è ancora amore". "L'amore tra di noi non è mai finito - ha ribadito Perla -, sembra che la nostra storia non abbia mai avuto una fine".



I dubbi di Mirko Signorini è poi tornato sui dubbi di Mirko. Il ragazzo infatti non solo aveva manifestato la propria gelosia a Perla durante la partecipazione a "Temptation Island" per la vicinanza della ragazza con il tentatore Igor, ma anche Gf, l'amicizia con Alessio aveva suscitato più di qualche tensione. "Non avevo ancora metabolizzato tutto quello che era successo - ha detto il ragazzo visibilmente commosso -. So che sono stato pesantissimo nei confronti di Perla, ma sono voluto essere me stesso perché volevo essere sicuro ancora di lei. La risposta che ho avuto da questi giorni è che un legame così profondo non può non darsi una seconda possibilità. Ho usato molta razionalità, però poi a un certo punto ho fatto quello che sentivo e quando sto con Perla il tempo si ferma. Perché mi commuovo? Perché non ho mai accettato che tra noi fosse finita".