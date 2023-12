"Grande Fratello", Alfonso Signorini avverte Varrese dopo le frasi su Beatrice Luzzi: "Alla prossima sei fuori" | Lui si scusa

Nelle ultime settimane Massimiliano Varrese è tornato al centro del dibattito pubblico per alcuni atteggiamenti avuti nei confronti di Beatrice Luzzi. L'attore, infatti, con delle frasi pronunciate all'interno della Casa del "Grande Fratello" con cui ha mancato di rispetto alla sua coinquilina: per questo motivo, Alfonso Signorini ha spiegato di volergli mostrare l'indignazione generata dai suoi atteggiamenti nei confronti di Beatrice. "Questi comportamenti non solo hanno superato il limite, ma appaiono in video fastidiosi e insistenti - ha spiegato il conduttore -. Sul tema del rapporto tra gli uomini e le donne, nel nostro Paese c'è un'attenzione altissima a causa di fatti di cronaca gravissimi che sono successi. Fortunatamente l'opinione pubblica si sta sensibilizzando tantissimo rispetto a questi comportamenti che sono frutto di un maschilisimo millenario".

Varrese riguarda i suoi video: "Chiedo scusa" Dopo queste parole, Signorini ha mostrato al concorrente alcuni titoli di giornali che attaccano le ultime uscite di Varrese chiedendogli spiegazioni. "Sono sempre stato un tipo passionale e focoso, sono sempre stato abituato alla fisicità ma la mia irruenza è fine a se stessa - ha provato a spiegare -, sto riflettendo molto in questi giorni. Sento su di me il bagaglio di difendere il pubblico, questa fisicità un po' pungente forse inganna ma non sono un violento". Il presentatore ha poi mostrato alcuni spezzoni, il primo riguardava il paragone tra Beatrice e una mantide, nel secondo si sente Varrese dire: "Fai bene ad abbassare lo sguardo con me".

L'attore ha risposto: "Non mi rendo conto di certe cose, chiedo scusa a tutti - ha proseguito -. So che questo atteggiamento può essere male interpretato. Non c'è mai stata nella mia volontà l'intenzione di denigrare o fare del male a nessuno. Dall'esterno vedo una atteggiamento non bello, è più una recita che un vero atteggiamento. Per questo voglio scusarmi direttamente anche con Beatrice".