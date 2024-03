"Grande Fratello", Massimiliano Varrese riceve la visita della sorella Monica

Nella serata di luendì 4 marzo, l'attore ha ricevuto la visita della sorella Monica, che non vede da settembre, mese in cui ha deciso di varcare la porta rossa di Cinecittà.

La carriera di Massimiliano Varrese - Grazie alla linea della vita, Massimiliano ha avuto modo di parlare della sua carriera. La sua infanzia è stata meravigliosa, un periodo felice condiviso con due genitori che lo hanno assecondato in tutto e una sorella che gli ha voluto bene. Nel 1998, fa parte del cast di "Carramba che sorpresa", la cui partecipazione gli cambia la vita. Grazie al successo, diventa un ballerino molto famoso, subito dopo perà prende piede la sua passione per la recitazione. Il successo con il "Grande Pubblico" lo ottiene con la fiction "Carabinieri", in cui Massimiliano si consacra. Nel 2006, conosce Valentina, donna che ha amato follemente e con cui ha avuto la sua bellissima Mia. "Riconosco di aver fatto degli errori" commenta Massimiliano, ripensando alla rottura con la sua donna.

