"Grande Fratello", Massimiliano Varrese è il terzo finalista: eliminati Anita Olivieri e Paolo Masella

La prima a dover lasciare la Casa, a sette giorni dalla finale, è Anita. La ragazza è stata eliminata nel televoto che la vedeva in sfida con Segio D'Ottavi, Greta Rossetti e Simona Tagli. "Questo è stato un percorso incredibile" esclama la ragazza. Si dice fiera per quanto fatto in questa splendida esperienza e ringrazia tutti per averle dato questa bellissima opportunità che le ha permesso di crescere: "Sono felicissima, credo di aver dato tutto".

Il meccanismo per il terzo finalista La puntata però ha avuto modo di riservare agli inquilini altre sorprese. I concorrenti hanno avuto modo di selezionare due degli abitanti della Casa da portare al televoto per la finale. I due più votati sono risultati Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella. A loro però il "Grande Fratello" svela le sue reali intenzioni: dal televoto flash in cui si sfideranno hanno la possibilità di trascinare un altro concorrente. Il più votato sarebbe diventato il terzo finalista dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, il meno votato sarebbe diventato il secondo eliminato della serata dopo Anita Olivieri. La decisione di Giuseppe e Paolo Masella ricade su Massimiliano Varrese.