"Grande Fratello", Marco Maddaloni saluta: "Momento importante per la mia famiglia"

Il concorrente ha comunicato agli ex coinquilini di non voler rientrare in Casa per restare vicino alla moglie

Marco Maddaloni ha deciso di lasciare definitivamente la Casa del "Grande Fratello". L'ex judoka lo ha comunicato ai suoi ex coinquilini nella puntata di lunedì 4 marzo, tornando per qualche minuto tra loro.

Una volta entrato nella Casa, Marco Maddaloni ha spiegato ai concorrenti le ragioni che lo spingono a non voler rientrare come, invece, aveva fatto Beatrice Luzzi dopo la scomparsa del padre: "Vi chiedo scusa perché sono andato via in fretta, però mio suocero, il padre di mia moglie, è venuto a mancare - ha esordito l'ex campione -. Era la parte leggera della mia famiglia, con lui potevo fare molte cose, tra cui parlare del Napoli. La mia parte sportiva avrebbe voluto continuare, ma è un momento importante per la mia Romina, è un momento importante per la mia famiglia non vorrei pentirmene".