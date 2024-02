"Grande Fratello", Paolo Masella e la sorpresa della mamma: "Devi parlare con tuo padre..."

Il racconto di Paolo

Per questo, durante la serata del 28 febbraio, Paolo si rivolge direttamente con queste parole alla mamma: "Non sai quanto sei importante per me e per la mia vita - dice il ragazzo -. Non voglio più che tu sia infelice. Sono stato un bambino triste, mi sono sempre sentito meno". Paolo ha poi proseguito: "Mamma è vita, è tutto, è ossigeno, non è descrivibile, dà l'assenza alla mia vita. Mia mamma spero felice per sempre, sorriso vero, mai forzato". Subito dopo il racconto, Alfonso Signorini invita Letizia Petris a raggiungere il fidanzato nella Super led: "Siamo stati molto lenti nella dimostrazione di questo sentimento, ci siamo presi i nostri tempi - ha spiegato la ragazza -. Io sono solo che onorata di avere un uomo come Paolo al mio fianco".