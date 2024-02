La delusione di Letizia

Letizia sa benissimo quanto Paolo sia legato alla mamma, ma avrebbe preferito che si godesse il ballo con lei fino in fondo, senza farsi prendere dalla nostalgia. Il macellaio si giustifica: il pensiero è volato alla madre solamente per cinque minuti, ma ciò non vuol dire che non abbia apprezzato quello che hanno vissuto. "Ero il più felice del mondo" afferma convinto. Letizia, tuttavia, non gli crede. Dovrebbe vedere il bicchiere mezzo pieno, invece di farsi sopraffare dalle mancanze. Evidentemente sono due persone diverse, perché la fotografa è abituata ad apprezzare quello che le viene dato. "Non c'era altro che avrebbe potuto farmi male" dice ferita.