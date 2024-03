Paolo Vatiero a Letizia Petris: "Mi sono sempre esposta per te, non va più bene?"

Letizia Petris sta vivendo giornate nervose e il voltafaccia di Perla è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Tu non mi dai le stesse attenzioni che ti do io e non noti quelle che ti do", l'accusa la fotografa che si sente trascurata nel rapporto. Una frase che colpisce molto Perla (che nei giorni scorsi ha litigato anche con Federico) e accende la discussione tra le ragazze. La Vatiero chiarisce che è sempre stata grata per tutto ciò che l'amica ha fatto per lei, non ha mai messo in dubbio che Letizia sia generosa con lei, ma non vorrebbe che venisse messo in dubbio l'affetto che lei prova. "Per te mi sono messa in discussioni che non mi competevano, mi sono fatta un fegato amaro così. Vuoi dire che io non ti voglio bene e non te lo dimostro? Non va bene, non è apprezzata la cosa quindi", afferma convinta la napoletana. Letizia le rimprovera poi di preferire Greta a lei, ma anche in questo caso Perla rimanda indietro le accuse: "Uso delle accortezze, come faccio con te. Siete persone diverse e mi comporto in maniera diversa".