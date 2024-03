"Grande Fratello", la malinconia di Greta: "Nessuno crede in me"

L'incontro con la madre ha avuto un impatto notevole sulla ragazza che non riesce a fare a meno di pensare tutto il tempo a quanto accaduto. "Nessuno crede in me" dice sconsolata, convinta che in lei non venga riposta nessuna fiducia: nessuno valorizza il suo potenziale, nessuno ritiene che possa farcela da sola.

Il cruccio per Greta è tanto più grande quanto il percorso che ha fatto nella Casa era mirato soprattutto a far ricredere la sua famiglia, ma le parole dette da sua mamma Marcella le hanno fatto capire di non esserci ancora riuscita. "So di essere una persona fantastica, ma allo stesso tempo, lo so solo io e nessun altro" si sfoga lei parlando con Sergio. Lui prova a consolarla ma non può nulla contro la sua malinconia: cosa deve fare per renderli orgogliosi e fieri?

Ci prova allora Alessio a tirarla su di morale, con un bel discorso motivazionale. "Non permettere agli altri di condizionarti" le dice, spronandola a credere in se stessa e nei propri sogni. Il ragazzo prova a utilizzare delle metafore calcistiche per invitarla ad andare avanti per la sua strada senza farsi condizionare dalle parole degli altri. Poi quando uscirà dalla Casa Greta potrà presentare Sergio alla sua famiglia e tutto si risolverà tutto. Ma ora farsi rovinare gli ultimi giorni dalla malinconia sarebbe proprio un peccato. "Ci devi credere in quello che fai, senza essere condizionata" conclude Alessio. Greta lo guarda riconoscente.