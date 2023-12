"Grande Fratello", Greta Rossetti entra nella casa ma Mirko Brunetti decide di mandarla via: ecco perché

La notizia del suo ingresso era già stata rivelata durante la scorsa puntata, ma non a Perla Vatiero e a Mirko Brunetti che scoprono del suo arrivo durante la diretta del 2 dicembre. Un ingresso che non lascia sorpresi i due concorrenti che si sono trovati entrambi a confrontarsi proprio con la 24enne. "Sono venuta qui perché l'altra volta ci siamo lasciati in malo modo - esordisce Greta che prova a giustificare le ragioni delle sue scelte all'ex compagno - io ti ho amato veramente, anche se oggi non mi credi . Se è finita la colpa è di entrambi, ma semplicemente a un certo punto non mi sentivo più la donna amata da Mirko, bensì un limite all'amore tra te e Perla. Quello che c'è tra voi due è evidente ed è bellissimo".

Chi sono Greta, Mirko e Perla - Quella composta da Mirko Brunetti e Perla Vatiero è una coppia che si è fatta conoscere per la partecipazione a "Temptation Island". Nel corso della trasmissione, sono emerse tutte le criticità e le difficoltà della coppia che alla fine ha deciso di lasciarsi e di uscire dal programma separata. Non solo, durante il programma sia Perla che Mirko si sono avvicinati ai due tentatori Igor e Greta. La relazione tra Mirko e Greta è durata per alcuni mesi fino a quando il giovane non è entrato nella casa del "Grande Fratello" e ha ritrovato la sua ex Perla con la quale ha iniziato a chiarirsi e gradualmente a riavvicinarsi.

La puntata di sabato 2 dicembre è segnata proprio dal faccia a faccia tra Mirko e Greta che avevano interrotto la loro relazione senza un reale confronto. Se Greta pensa di dover fare un passo indietro perché il suo ex è ancora innamorato della sua altra ex, Mirko smentisce e spiega di aver iniziato a cambiare idea sul conto della 24enne dopo alcuni suoi sfoghi social e sfuriate anche in diretta ospite al "Grande Fratello". "Per me sai quanto i modi fanno la differenza. Non mi sono piaciute le reazioni che hai avuto, che erano completamente lontane da me", spiega Mirko.

Come se non bastasse il confronto tra i tre, la produzione del reality mette ancora di più alla prova Mirko. Invitato in confessionale il concorrente deve scegliere chi tra Perla e Greta deve rimanere e chi tra le due deve lasciare la casa. Nonostante Mirko abbia assicurato di non amare più Perla e abbia ammesso di aver voluto che Greta lottasse di più per la loro relazione, il concorrente sceglie Perla. "Lei qui ha trovato il suo equilibrio e anche io. È una persona di cui mi fido ed è importante averla qui", commenta Mirko che poi accompagna Greta alla porta e le spiega che non avrebbe mai voluto prendere una decisione del genere. "Sono contenta per la decisione presa da Mirko, ma sono imbarazzata per la decisione del GF di mandare via Greta", commenta invece Perla.

Una volta uscita dalla porta rossa, Perla si dichiara dispiaciuta per la scelta crudele del "Grande Fratello", ma Alfonso Signorini le dice subito che si tratta di uno scherzo e che presto rientrerà nella Casa, questa volta definitivamente. "Solo il pubblico a casa può decidere chi esce da quella porta", sottolinea il conduttore. "Sono contenta che avete messo Mirko davanti a questa scelta, per me è stato molto importante conoscere la sua decisione", dichiara Greta in attesa di entrare a far parte del gioco.