"Grande Fratello", Greta lascia Mirko e si confronta con Perla

Durante l'appuntamento in onda il 27 novembre è tempo di fare chiarezza sul rapporto che lega Perla a Mirko , ma anche quest'ultimo e la sua nuova fidanzata Greta . Dopo l'ingresso della sua ex compagna nella Casa, inevitabilmente, i due hanno iniziato ad avvicinarsi e dopo un periodo di silenzio social Greta si presenta in puntata per un confronto con Perla e per chiarire, una volta e per tutte, con Mirko.

Il confronto tra Greta e Perla - "Ti chiedo scusa se i miei atteggiamenti in passato ti hanno ferita. Oggi ho capito che dovevo comprenderti un po' di più. La colpa non è la tua io non ce l’ho con te e mi dispiace per questo astio che si è creato tra di noi. Non voglio fare la guerra per un uomo e vorrei mettere un punto a questa situazione che si è creata tra noi". Con queste parole Greta tenta una riappacificazione con Perla. Per la prima volta la fidanzata di Mirko si mette nei panni dell'ex compagna lasciata nel corso di "Temptation Island" e propone di mettere fine al loro astio. Greta, però, rivela qualcosa in più e parla come se la storia tra lei e Mirko fosse arrivata alla fine. "Perla è sempre stata una presenza tra di noi. Mirko una persona ancora innamorata della sua ex. Quindi alzo le mani e faccio duecento passi indietro". "Non ho niente da risolvere con te. Nei tuoi confronti ho sempre portato rispetto perché la mia delusione deriva da Mirko e dai comportamenti che ha avuto", conclude Perla che poi dichiara di non vedere nessun futuro tra il suo ex compagno e Greta.

Il confronto con Mirko - Dopo Perla, Greta si confronta finalmente anche con Mirko. La giovane sembra decisa: la storia con il suo ragazzo è ormai al capolinea. Lui sarebbe ancora innamorato della ex e con questi presupposti non ci sarebbe futuro tra i due. "Io per te ho lottato, ma tu stai scappando", dichiara Mirko che nega di essere ancora innamorato di Perla e non crede di aver fatto nulla di male in queste ultime settimane nella Casa insieme alla sua ex. I due, questa volta, non riescono a trovare un punto e quando Alfonso Signorini chiede se anche lui vorrebbe mettere un punto alla loro relazione, l'inquilino risponde: "Certo".