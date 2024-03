Nonostante qualche piccola accusa reciproca, i toni in questo loro dialogo sono molto pacati e tranquilli e le tensioni sembrano essere ormai solo un lontano ricordo. “In bocca al lupo per tutto” esclama Beatrice pensando al futuro del ragazzo, alle scelte che dovrà prendere e ai suoi progetti personali e professionali. “Cercherò di fare del mio meglio” risponde divertito il barman accogliendo con grande piacere l'augurio della sua compagna. I due inquilini ripensano ad alcuni momenti vissuti insieme nel corso della loro avventura, momenti ricchi di ricordi che sicuramente porteranno sempre dentro il loro cuore. Giuseppe è emozionato e, in un'atmosfera quasi nostalgica, invita la sua compagna a ballare insieme un ultimo ballo. Beatrice ha gli occhi lucidi, le emozioni sono tante e preferisce stare seduta a pensare e fare ordine tra i suoi pensieri, “Sono emozionata” esclama con la voce spezzata, “Mi mancherà tutto questo” continua asciugandosi il viso. Seduti vicini, Beatrice racconta d'aver appreso molto da questa sua avventura, che a volte è giusto non esprimersi e lasciare che siano le azioni a parlare, e non le parole. “A volte i silenzi sono più belli delle parole” risponde Giuseppe concordando con l'attrice.

Giuseppe si scusa

Il ragazzo, tra un bilancio e qualche riflessione, non riesce a non pensare al loro passato insieme, i ricordi lo portano sempre indietro nel tempo e lo portano a fare delle importanti considerazioni. Con tono convinto, Giuseppe ammette che, se tornasse indietro, si comporterebbe diversamente, prenderebbe più posizione, lotterebbe per Beatrice, starebbe accanto a lei e la proteggerebbe con tutto sé stesso. “L'errore più grande è stato non difenderti” conclude facendo un lungo sospiro. I due inquilini, in un clima molto intenso e pieno di forti emozioni, rimangono nuovamente in silenzio, i loro occhi tornano a essere lucidi e le emozioni la fanno da padrone.