"Grande Fratello", Fiordaliso riabbraccia il figlio il figlio Paolo: "Sono molto fiero di te"

La cantante riceve la sorpresa più attesa: "Non sono mai stata lontana da nessuno per così tanto tempo"

Sorpresa dalle forte emozioni per Fiordaliso nella trentunesima puntata del "Grande Fratello". La cantante ha ricevuto la sorpresa del suo figlio più piccolo, Paolo Tonoli: la concorrente, inizialmente, ha ricevuto un video dal suo "Chichi", il quale le comunicava che sarebbe rimasto a Bangkok, in Thailandia, per continuare a lavorare. Parole, quelle ascoltate dalla cantante, che avevano spaventato "zia Fiorda". Subito dopo il "freeze" davanti agli altri concorrenti e l'ingresso di Paolo nella Casa.

"Sono molto fiero di te, stai facendo un percorso meraviglioso e un vero figurone - ha detto il ragazzo prima di riabbracciare la madre -. Non me l'aspettavo di vederti per così tanto tempo qui dentro, pensavo di rivederti a casa dopo due settimane dopo aver litigato con tutti", ha scherzato il ragazzo. E ancora: "Smetti di essere la "zia" di tutti e inizia a giocare veramente. Nessuno vuole che esci, poi se esci ti lamenti che vuoi rientrare".

Dopo il lungo abbraccio tra Fiordaliso e Paolo, Alfonso Signorini ha voluto fare al ragazzo alcune domande sul loro rapporto: "Come è stata come madre? Marina è stata una mamma famosa, magari alle superiori è stata un po' una tortura quando mi cantavano sempre non voglio mica la luna per i corridoi", ha aggiunto.