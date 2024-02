Tgcom24

Non riesce a trattenere le lacrime Fiordaliso mentre rivela ad Alfonso Signori la sua decisione. "È difficile rimanere rinchiusa nella Casa, ho bisogno di aria e una giornata diventa pesante. Mi rendo conto che non posso più dare niente ai ragazzi. Mi mancano i miei figli e la mia famiglia. Non ce la faccio proprio più. È l'ultima chance. Sono proprio arrivata alla fine di quest'avventura", dichiara la cantante. Il conduttore è dispiaciuto, ma non se la sente di insistere e dice alla cantante che dovrà comunicare lei la decisione agli altri concorrenti. "Sono tutti figli miei oramai. È una famiglia allargata. Questa è un'edizione speciale e magica. Io sto male. Io ieri sera quando li guardavo mi sentivo male come se li stessi per tradire. Non ne ho parlato con nessuno", commenta in lacrime.

Subito dopo averne parlato con Signorini, Fiordaliso comunica la decisione agli altri inquilini. "Vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qui dentro, devo uscire. Mi sembra quasi di tradirvi, ma non ce la faccio", dichiara in lacrime la cantante. Qualcuno prova a farle cambiare idea, ma nessuno ci riesce.