"Grande Fratello", lo sfogo di Federico Massaro: "Non sono mai stato un bambino come gli altri"

Non capita spesso che Federico Massaro parli di sé, ma nell'ultima puntata del "Grande Fratello" il giovane non riesce a trattenere le emozioni e si confida nel suo confessionale parlando del suo passato. "Sono nato in una famiglia che ha sempre preteso tantissimo da me, non sono mai stato un bambino come tutti gli altri - racconta il giovane che spiega qualcosa di più della sua infanzia -. A 7 anni ho fatto paracadutismo, a 10 anni ho vinto una regata velica, sono stato da piccolo un bimbo prodigio".

Per questo motivo, forse, le aspettative dei genitori di Federico sono sempre state molto alte, costringendo il giovane a dare sempre di più. "Vengo da una famiglia dove è normale, mio nonno è stato un pezzo grosso d'Italia, mio padre pure, mia mamma persona una super colta e gentile - racconta - non sono mai stato un bambino".

Forse, per tutte queste ragioni, il concorrente non ha accettato le numerose nomination ricevute nella scorsa puntata e neppure le critiche di chi lo considera troppo superficiale e non coglie in lui profondità. "Mi sacrifico molto per spiegarmi agli altri, vedere la profondità chiamata pesantezza non mi fa piacere. Quella settimana stavo implodendo, molto spesso mi sono trovato nella mia vita dinanzi a persone che non andavano oltre la mia estetica. Le persone si fermano alla tua riservatezza e timidezza, ti giudicano sempre. Io ho paura della superficialità, non potrei mai esserlo. Quando taccio lo faccio per non fare del male, perché mi hanno insegnato a essere umile. Non voglio fare del male a chi me lo fa, mi chiedo solo perché lo fa", conclude il giovane che mostra ancora una volta la sua grande sensibilità.