"Grande Fratello", il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti: "Il sentimento non è finito ma..."

Nuovo confronto nella Casa del "Grande Fratello" tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Dopo l'ingresso di quest'ultima nella scorsa puntata, i due ex hanno avuto modo di confrontarsi nella serata di lunedì 4 dicembre. Il triangolo di "Temptation Island" ora è protagonista nella Casa più spiata d'Italia: Mirko ha ritrovato prima la sua storica ex Perla, con la quale è sembrato avere fin dai primi istanti una nuova intimità, ma poi è stato travolto dal ciclone Greta, per cui non smette di dire di avere ancora un legame.

Nel corso della ventiquattresima puntata del "Grande Fratello", in Superled Mirko prova a chiarire la sua posizione. Alfonso Signorini prova a fargli prendere una direzione precisa, chiedendogli: "Quello che provi per Perla è uguale a quello che provi per Greta?". Tuttavia, Mirko è ancora molto indeciso: "Sono ancora confuso e non ho le idee chiare... Devo capire la tipologia dei sentimenti, ma non li posso paragonare. Devo capire i sentimenti che provo con Greta e quelli che provo per Perla".

Durante una chiacchierata con Alfonso Signorini, Mirko sembra più propendere dalla parte di Greta, nonostante le tensioni delle ultime settimane che hanno portato sia lui sia Greta a considerare conclusa la loro storia. Tuttavia, Mirko dice che "il sentimento non è finito", e di essere più coinvolto da Greta perché "riesco ad essere me stesso": "Con Greta mostro la parte di Mirko che ho sempre ritrovato. Con Perla mostro quel Mirko che a me non piaceva". Greta, a sua volta, sembra averci ripensato: la ragazza aveva detto più volte nelle sue prime 48 ore nella Casa di volersi far da parte, ma ora non sembra essere dello stesso parere. "Con Mirko basta guardarci negli occhi per capire le cose - aggiunge -. Pensavo che il sentimento verso di me fosse finito, ma ad oggi non penso sia così".