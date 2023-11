"Grande Fratello", Ciro Petrone abbandona la Casa: "Non era giusto rimanere così"

Finisce alla ventunesima puntata il percorso di Ciro Petrone al "Grande Fratello". L'attore, celebre per la sua partecipazione nel film di "Gomorra" di Matteo Garrone, ha deciso di abbandonare il programma. Nelle ultime settimane, infatti, Petrone ha avuto diversi problemi dovuti all'insonnia che gli hanno impedito di proseguire nel programma.

La decisione di Ciro Petrone è arrivata dopo l'incontro con il fratello Francesco. Alfonso Signorini ha spiegato il motivo della sua visita: "Francesco ha parlato con il Grande Fratello sottolineando come sia dispiaciuto nel vedere la situazione di Ciro - ha detto il conduttore -, per lui che si alza ogni giorno alle quattro del mattino per guadagnare il suo stipendio, vedere il fratello sprecare un'opportunità simile non è giusto". Signorini fa riferimento all'atteggiamento adottato da Petrone nelle ultime settimane: il concorrente, infatti, a causa della mancanza di ore di sonno è apparso sempre più spento e senza entusiasmo.

"Sono settanta giorni che sono qui - ha provato a giustificarsi Ciro -, penso di aver dato tutto e sono onorato di aver fatto quest'esperienza. Tuttavia, se non sto bene non capisco perché dovrei rimanere qui pur stando male. Sono arrivato al punto in cui non riesco a essere più me stesso e credo sia irrispettoso nei confronti di tutti. Quindi decido di abbandonare la Casa".