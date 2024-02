"Grande Fratello", il pubblico ha deciso il primo finalista: ecco chi è

Nonostante gli altri inquilini fossero convinti che fosse Grecia ad essere premiata dal televoto, la prima concorrente a qualificarsi per la finale del programma condotto da Alfonso Signorini è Beatrice Luzzi. Dopo essersi congratulato con la prima finalista, Signorini le ha voluto dare un consiglio: "La finale non è mai un punto di osservazione. Anche, ma non solo", è stato il monito del conduttore. "Ringrazio profondamente ciascuno e ciascuna delle persone del pubblico che per cinque mesi mi hanno sostenuto, spendendo tempo e anche denaro - ha detto Beatrice Luzzi dopo aver conosciuto l'esito del televoto -. Spero di riuscire a fare qualcosa, una volta uscita dalla Casa, questo grandissimo consenso".

Beatrice Luzzi, chi è la prima finalista del "Grande Fratello" Beatrice Luzzi è un'attrice e regista, nata a Roma il 14 novembre 1970. La notorietà arriva con la soap di successo "Vivere", in cui interpreta la giovane e spregiudicata stilista Eva Bonelli. Recita, poi, in moltissime altre serie, tra cui: "Don Matteo 4", "Sospetti 3", "Call Center", "Giorni Da Leone 2", "Provaci Ancora Prof 3", "Medici Miei", "I Cesaroni", "Rex", "L’allieva", "Solo Per Amore", "Un Posto Al Sole". Negli anni ha lavorato molto anche in teatro portando monologhi di impegno civile, ma è anche autrice televisiva. Laureata in Scienze politiche, è esperta di comunicazione e consulente per enti privati e pubblici nel settore culturale. Ha due figli. La sua esperienza all'interno della Casa è stata segnata da diversi scontri con molti dei protagonisti di questa edizione: da Anita a Massimiliano Varrese, fino ai duelli verbali con Perla Vatiero. L'attrice, inoltre, nel corso di questa edizione è stata costretta ad abbandonare momentaneamente la Casa a causa della morte del padre. Nonostante il lutto, però, Beatrice ha deciso di riprendere la sua esperienza, fino a conquistare la finale.