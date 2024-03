"Grande Fratello", Beatrice Luzzi: "Casta da sei anni"

Beatrice e Giuseppe

Ciononostante Beatrice non rinnega quello che c'è stato con Giuseppe, però, se tornasse indietro forse si comporterebbe in maniera diversa. "Non voglio tornare indietro, che ci fosse qualcosa tra noi è indubbio però non rifarei quello che ho fatto. Oggettivamente la distanza è così tanta che ci vorrebbero anni per trovare un punto d’incontro", considera. Non è la prima volta che l'attrice ha una relazione con un calabrese e del suo passato racconta: "Sono stata a lungo con un calabrese che si chiama Gaspare, lui aveva 20 anni più di me ma anche lui veniva da un mondo completamente diverso dal mio. Lui mi ha davvero stravolto gli schemi, me li ha sgretolati. Ho sempre avuto un’attrazione dalle persone diverse da me però poi bisogna anche dover fare i conti con la realtà".