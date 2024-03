"Grande Fratello", scoppia la passione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone: arriva il bacio in suite

La cena romantica a base di sushi tra Anita e Alessio è stato un romantico appuntamento finito nel migliore dei modi. I due ragazzi dopo aver parlato a lungo nel corso della cena, si sono rilassati nell'idromassaggio della suite dove è scoccato un appassionato bacio. Al mattino, Alessio e Anita si sono risvegliati uno nelle braccia dell'altra. Dopo qualche coccola e delle paroline dolci, per i due è giunto il momento di ricongiungersi al resto della Casa. Con gli altri inquilini, i due ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi per parlare delle proprie esperienze.

Le impressioni di Anita

Anita ha deciso di confidarsi con Rosy Chin, alla quale ha rivelato che, nonostante sia presto per parlare già di un sentimento, non si può non tener conto della forte intesa tra i due."C'è imbarazzo" le suggerisce Rosy, che prova a interpretare i pensieri e le emozioni dell'amica. Impossibile, per Anita, non parlare di dell'ormai suo ex Edoardo. "Non sono venuta al Grande Fratello per farmi una storiella. Anche perché io fuori ho una situazione particolare - aveva ammesso poco dopo essere entrata nel reality - Io e questo ragazzo ci stiamo riprovando. Una volta che uscirò capirò bene cosa fare. A lui ho detto che entro in questo programma non da fidanzata, ma nemmeno da single. Ho una storia a metà. Se tutto andrà bene allora torneremo ufficialmente insieme". Una storia che però non è mai tornata a decollare, tanto che Edoardo non si è mai visto dalle parti della Casa, se non nella puntata dedicata a San Valentino dove era entrato per fare una sorpresa ad Anita. La ragazza si era commossa e lo aveva baciato, ammettendo nei giorni seguenti di vedere in lui i padri dei suoi figli. Nella puntata del 7 marzo, però, un nuovo dietrofront e ora un nuovo capitolo da scrivere. Insieme da Alessio.