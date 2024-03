"Grande Fratello", Anita Olivieri e il flirt con Alessio Falsone: "Mi manda in tilt"

Tra i due il rapporto sembra essere decollato negli ultimi giorni. Alessio continua a stuzzicare Anita con scherzi, complimenti e giochi: attenzioni a cui non è abituata, ma che ha deciso di vivere a pieno. "Meno cervello, vivere più emozioni, vivere più di pancia", è il suo motto.

Anita: "Non riesco a sostenere lo sguardo di Alessio"

Alfonso Signorini poi chiede: "Come mai non riesci a sostenere lo sguardo?". Anita replica: "È stata una mia scelta, la mia testa era occupata, poi è arrivato all'improvviso Alessio e io non me l'aspettavo" afferma la ragazza. Il conduttore ricorda che Anita ha definito Edoardo l'uomo che avrebbe visto come padre dei suoi figli e la ragazza spiega: "Da qui a dire che abbiamo una relazione, è dire troppo". A questo punto, Signorini invita nella Mystery Room anche Falsone, a cui chiede: "È un gioco per te o è qualcosa che ti coinvolge anche a livello emotivo?" "Non pensavo di finirci così dentro, ma siamo qua e si balla. Quando usciremo, se accetta, andremo a cena fuori e vedremo che succede" risponde il ragazzo.