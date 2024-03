"Grande Fratello", un avvertimento per Alessio Falsone: il comunicato ufficiale

Anche a causa della stanchezza che inizia a farsi sentire nella Casa, Federico e Alessio hanno dato vita a un aspro faccia a faccia a causa di uno spazzolino. Secondo quanto ricostruito nella puntata di lunedì 18 marzo, il modello avrebbe deciso di togliere dalla carica lo spazzolino elettrico di Alessio, che si è infuriato per questo. Nel corso della quarantacinquesima puntata del "Grande Fratello, Federico spiega invece che nella notte precedente ha trovato un asciugacapelli al posto del suo spazzolino: "Era scarico anche il mio" commenta infatti, provando a giustificarsi.

Anche Alfonso Signorini ha voluto commentare lo scontro tra i due. Il conduttore ha richiamato severamente Alessio per il suo comportamento: "Hai avuto una reazione eccessivamente aggressivo nei confronti di Federico", ha tuonato il conduttore.

l comunicato per Alessio Falsone

Nonostante le scuse di Alessio, che in puntata ha ammesso l'errore: "Mi prendo le responsabilità di quello che ho fatto", Signorini legge un provvedimento da parte del "Grande Fratello". Dopo aver sentito le parole di Alessio, il conduttore decide di leggere il provvedimento che - di fronte a queste immagini - il Grande Fratello ha deciso di prendere nei confronti del ragazzo: “Questa edizione si sta caratterizzando proprio per l’assenza di certi toni sopra le righe che, in tempi non sospetti, hanno infastidito parecchi di noi. Questo atteggiamento stride con questa edizione". E ancora: "Certi atteggianti vanno evitati. Prendilo come un avvertimento per evitare provvedimenti".