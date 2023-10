"Grande Fratello", Giampiero Mughini: "Ho tradito mia moglie Michela, lei ha sofferto tanto"

Giampiero Mughini e Michela Pandolfi stanno insieme da 33 anni. Una storia d'amore solida che però ha attraversato e superato anche la spaccatura di un tradimento. A rivelarlo al settimanale "Chi" è proprio la moglie di Mughini in una lunga intervista sul marito. Il giornalista lo conferma durante la 15esima puntata del "Grande Fratello". "Lo ha scoperto perché avevo lasciato in giro delle foto e non mi ha ancora perdonato perché ne ha sofferto tanto e a me dispiace molto", rivela il giornalista.

"Però io credo che un bilancio del genere in 33 anni, resta un bilancio straordinariamente positivo", considera Giampiero che con Michela condivide due cani amatissimi: Bibi e Clint. Il giornalista, infatti, si commuove quando Alfonso Signorini manda in onda le immagini dei due cani. "Ho sempre amato gli animali, ma senza Michela non avrei mai avuto questi cani che richiedono attenzione, cura e amore. Io da solo non avrei mai potuto prendermi cura di loro con la vita che faccio. I miei cani sono entrati nella mia vita perché c'era Michela", dichiara con gratitudine il giornalista.