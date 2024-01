"GF", Rosanna Fratello: "Ho posato per Playboy e dissi no a Hollywood"

Prima di essere eliminata nella 31esima puntata del "Grande Fratello", Rosanna Fratello ha avuto modo di raccontare un pezzo della sua vita. La cantante di "Sono una donna, non sono una santa" è stata protagonista di una lunga chiacchierata con Alfonso Signorini, al quale ha raccontato gran parte della sua carriera e della sua storia: "Quella ragazza arrivava dalla Puglia, perché è la mia terra - ha detto -. L'ho sempre amata, sono sempre andata a trovare i miei parenti ogni volta che potevo andavo.I miei genitori arrivarono a Milano, mia madre faceva la casalinga e mio padre lavorava nei campi. Poi hanno deciso di emigrare al nord, a Milano. Mio padre lavorava in una piccola azienda che aveva tirato su insieme a mio fratello: era un'officia di profilati in alluminio".

Non solo la musica, a Rosanna Fratello si aprì anche l'opportunità di sfondare: "Iniziai la mia carriera da cantante e poi da attrice - ha ammesso -. Hollywood bussò alla mia porta? Sì, è vero. I referenti in Italia dell'ultimo Padrino, che poi fu assegnata alla ex moglie di Michele Placido (Simonetta Stefanelli, ndr). Purtroppo non ho potuto accettare perché avevo in programma una tourneè di 40 giorni tra l'America del Nord e l'America del Sud, però io amavo cantare. Fare l'attrice non mi interessava, anche se ho partecipato in film come Sacco e Vanzetti. Non ne ho fatti tanti, alcuni registi mi hanno contattata come Comencini, ero un po' troppo legata alla canzone".

Nel corso della sua chiacchierata, Rosanna ha parlato anche della sua storia d'amore con il marito Pino Cappellano, sposato nel 1975: "Io e Pino ci siamo conosciuti perché i miei genitori avevano venduto i loro terreni e aveva costruito una casa che affittavano man mano, la affittarono anche ai genitori di Pino. Lui è stato il mio primo e unico uomo, lo dico con fierezza perché lui se lo merita. Lui ha dato un senso veramente forte al nostro incontro". Signorini, poi, le mostra la sua copertina di Playboy: "Adesso vedere quell'immagine fa anche sorridere - ha commentato la cantante -, addirittura è stata ristampata". Infine, un ricordo sulla canzone scritta da Malgioglio "Se t'amo, t'amo": "Era una canzone dal testo molto forte, se non fosse stata così non l'avrebbe scritta Cristiano. L'ha riportata nella Casa Stefano, poi abbiamo passato tanto tempo a cantarla".